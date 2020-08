Selma van Dijk en Gallyon van Wessem hinten op terugkeer

Hans Verstraaten is journalist en schrijft elke week over de kleine én grote dingen in het leven. Deze week: de kleding van nieuwslezeressen.

Ik zal je een geheim vertellen, in de hoop en verwachting dat het onder ons blijft, want ik schaam me er wel een beetje voor. Afgesproken? Ik kijk dus praktisch elke avond naar het NOS Journaal. Inderdaad, niks om je voor te schamen. Maar daarbij ontgaat me vaak het nieuws omdat – ik schaam me nu eigenlijk best diep – ik altijd geheel en al gefocust ben op de kleding van de nieuwslezeressen.

Gisteravond: nieuwslezeres Am