Déze bekende radio-dj's zijn vanavond te zien in GTST

Over twee weken is de beroemde zomercliffhanger van GTST te zien, maar vanavond is ook al een spannende avond. Er zijn namelijk twee radio-dj’s te gast in Meerdijk.

Coen Swijnenberg en Sander Lantinga waren 10 april voor één dag inwoners van Meerdijk en maakten hun radioshow vanuit het beroemde café ‘De Koning’. Op die dag mochten ze niet alleen aanwezig zijn in de studio, maar ze mochten ook echt een scène opnemen voor de soap. En die scène is vandaag te zien op televisie.

Voorproefje

In de scène zijn Coen en Sander te gast in hotel de Rozenboom, waar Coen een wellnessarrangement heeft gereserveerd. Coen deelde de scène, waar ook Marly van der Velden in te zien is, op Instagram. Een klein voorproefje van vanavond:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: ANP.