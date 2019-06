Bekende reisorganisatie waarschuwt klanten na grote inbraak

Heb jij een vakantie via Neckermann geboekt? Dan doe je er goed aan om voor vertrek iemand te regelen die thuis een oogje in het zeil wil houden. Bij een inbraak in het hoofdkantoor van Neckermann is er namelijk persoonlijke reizigersinformatie gestolen.

Zo’n 2 weken geleden drongen onbekenden ’s nachts het hoofdkantoor in Hoofddorp binnen, waarna ze er vandoor gingen met computers, telefoons, laptops, tablets en beamers.

Advertentie

Niet op de hoogte van informatie

Op de computers stond een bestand met namen, adressen, woonplaatsen en reisdata van ongeveer 50.000 klanten. Volgens Neckermann is er geen informatie dat de inbrekers wisten van de reizigersinformatie, dat het ze daar om te doen was en dat de daders of anderen het bestand hebben gevonden.

Extra oog

Toch worden alle mensen die in het bestand stonden de komende dagen op de hoogte gebracht, ‘zodat ze tijdens hun vakantie een extra oog op hun huis kunnen hebben’, aldus de reisorganisatie.

Kleine kans

Volgens een woordvoerder van Neckermann zijn 117 computers meegenomen. “Op een daarvan staat een bestand van mensen die nog op vakantie gaan. De kans is klein dat ze daarop uit waren en ze moeten ook nog de laptop in zien te komen, maar we willen de mensen toch informeren.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock