Déze bekende tuinman heeft dit weekend stiekem afscheid genomen van televisie

Tegenwoordig struinen we voor huis- en tuininspiratie vooral het internet af, maar vroeger waren het de woonprogramma’s op televisie waar je de inspiratie vandaan haalde. Daar moeten we nu weer een klein beetje extra afscheid van gaan nemen.

Hoewel we al die inspiratie dus van internet kunnen halen, blijven de woonprogramma’s toch ook heel succesvol. Dat was dan ook niet de reden dat Rob Verlinden (68), die we toch wel de bekendste tv-tuinman van Nederland kunnen noemen, dit weekend voor het laatst als tuinman te zien was op televisie. Rob heeft dit weekend stiekem afscheid genomen van televisie vanwege zijn gezondheid.

Pensioen

Dertig jaar lang was Rob Verlinden als tuinman te zien op televisie. Nu gaat hij met pensioen, maar wil dat zelf nog even niet zo noemen. Achter de schermen zal hij nog wat dingen blijven doen, maar het werken in de tuin laat hij voortaan aan iemand anders over. ‘Rob’s Grote Tuinverbouwing’ wordt vanaf volgend seizoen dan ook ‘De Grote Tuinverbouwing’.

Ziekenhuis

Twee maanden geleden werd Rob met een longvliesontsteking opgenomen in het ziekenhuis. In een interview met het AD vertelt Rob dat dit ook het moment is geweest waarop hij heeft besloten dat hij het rustiger aan gaat doen. Zelf zei hij: “Ik heb toen besloten: nu moet ik gaan genieten. Het is de hoogste tijd. Voor mezelf, maar ook voor mijn partner.” Op dit moment geniet hij dan ook van een vakantie in Portugal met zijn partner. “Ik ben dan misschien niet meer die jonge, vitale snelle boy die ik ooit was, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik stil ga zitten”, sluit hij af.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.