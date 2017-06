Deze bekende zangeres keert terug als coach in 'The Voice of Holland'

Toen bekend werd gemaakt dat Guus Meeuwis zou stoppen als coach in The Voice, wilde iedereen natuurlijk maar één ding weten, want wie o wie zou zijn plek gaan innemen? Vanavond werd in RTL Boulevard hier eindelijk duidelijkheid over gegeven.

Niemand minder dan zangeres Anouk zal namelijk terugkeren als coach in ‘The Voice of Holland’.

Andere juryleden

Het is niet de eerste keer dat Anouk plaatsneemt in één van de rode stoelen van The Voice. De zangeres was ook al coach tijdens het zesde seizoen van het programma, maar stond haar plek af aan Waylon toen ze in verwachting raakte. Ook hij zal weer te zien zijn in het nieuwe seizoen, net als Ali B en Sanne Hans.

BEKIJK OOK:



Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress