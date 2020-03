Het zijn gekke tijden. Het heersende Coronavirus en de daarvoor getroffen maatregelen zorgen ervoor dat Nederland binnenshuis moet blijven. Concerten van bekendheden, evenementen en festivals zijn massaal afgelast, wat veel mensen verdrietig stemt. Maar, barre tijden halen ook mooie dingen in de mens omhoog.

Dat blijkt uit een reeks bijzondere initiatieven die bekend Nederland zomaar is gestart.

Advertentie

Initiatieven

Om Nederland een hart onder de riem te steken, zijn allerlei bekendheden van Hollandse bodem acties gestart. Zij zitten, net als een groot deel van de rest van Nederland, aan huis gekluisterd. Nu ook de horecagelegenheden gesloten zijn, kan dat voor best wat eenzame en onwennige gevoelens zorgen. Om hoop te houden en wat positiviteit te verspreiden, besloten een aantal bekende Nederlanders gratis hun diensten aan te bieden.

Hadewych Minis

Actrice en zangeres Hadewych Minis staat de komende tijd niet op de planken. Daarom besloot ze om haar volgers te verblijden met een liedje. Door haar een berichtje via Instagram te sturen, kan je zomaar een privéconcert van haar verwachten via een videootje op Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Hadewych Minis (@hademini) on Mar 13, 2020 at 3:30am PDT

Alain Clark

Alain Clark startte naar aanleiding van het Coronavirus het initiatief ‘Alains Safe Space’ op Instagram. “Ik en vele andere artiesten worden geraakt door de consequenties rondom corona. Maar we hebben elkaar, we kunnen verhalen delen, muziek maken en steun verlenen, en gelukkig kunnen we met z’n alle verbonden zijn”, schreef hij op Instagram. Hij biedt kleine concerten aan op Instagram, die je gewoon op zijn profiel kunt bekijken.

View this post on Instagram A post shared by Alain Clark (@alainclark) on Mar 14, 2020 at 3:46am PDT

Willem Bosch

Ook scenarioschrijver Willem Bosch startte een leerzaam initiatief. “De komende twee weken ga ik, speciaal voor mensen die nu thuis zitten maar niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld mensen die werken in de horeca, een mini-masterclass geven in het schrijven van een speelfilm scenario. Je hoeft geen enkele ervaring te hebben in scenarioschrijven om mee te doen, en ik zal je twee weken lang, iedere dag, begeleiden in het schrijven van je eigen film. Je hoeft alleen maar de filmpjes te volgen en zelf mee te schrijven, en wie weet heb je dan aan het eind van deze ellendige lock down iets moois gemaakt”, laat hij weten op Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Willem Bosch (@willembosch) on Mar 16, 2020 at 3:42am PDT

Bron: Instagram, beeld: Brunopress