Tanja Jess deelt foto van belangrijk moment in haar leven

Het was een bijzondere dag voor actrice Tanja Jess (51). Dat had niets met haar verjaardag of andere feestelijke gelegenheid te maken, maar alles met haar geboorteplaats.

Tanja Jess is namelijk niet in Nederland, maar in de Duitse stad Karlsruhe geboren. Daardoor heeft ze altijd alleen een Duits paspoort gehad en kon ze zichzelf dan ook geen Nederlandse noemen. Vandaag blijkt de dag te zijn waarop ze eindelijk haar Nederlandse paspoort in ontvangst heeft mogen nemen. Bij de blije foto op Instagram schrijft ze: “Deze Duitser is vandaag ook officieel Nederlander geworden De cirkel is rond.”.

Bron: Instagram. Beeld: ANP.