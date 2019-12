Déze belangrijke les deelt prins William met zijn kinderen

Prins William wil zijn kinderen leren over de goede doelen waar zijn moeder, prinses Diana, een groot hart voor had. Zo zette ze zich onder andere in voor daklozen.

Dat vertelt de prins in een speciale aflevering van The Great British Bake Off.

Diepe indruk

In de aflevering vertelt de prins hoe hij als kleine jongen voor het eerst een stichting voor daklozen (The Passage, red.) bezocht. “Het was een van de eerste plekken waar ik kwam”, herinnert hij zich. “Ik was een jaar of 8, 10. Het maakte een diepe indruk op me”, vertelt hij terwijl hij de plek weer opzoekt met presentatrice Mary Berry.

Buiten de paleismuren

“Mijn moeder realiseerde toen goed waar ze mee bezig was. Ze snapte dat als je opgroeit, zeker in de omgeving waarin ik opgroeide, het heel belangrijk is om te weten dat er zich ook een wereld afspeelt buiten de paleismuren. Ze vond het belangrijk dat we echte mensen met echte problemen zagen.”

Veel vragen

De prins vindt het belangrijk die boodschap nu over te brengen op zijn eigen kinderen. “Als we onderweg naar school iemand op straat zien slapen, wijs ik ze erop en vertel ik ze erover. Ze zijn heel geïnteresseerd en stellen veel vragen. Ze vragen zich af waarom diegene niet naar huis kan.”

Nieuwsgierig naar The Great British Bake Off met prins William en Kate Middleton? Op maandag 16 december zendt BBC1 de hele aflevering uit.

