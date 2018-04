Dít zijn de (knappe!) boeren die in België meedoen aan 'Boer zoekt Vrouw'

Niet alleen in ons land is ‘Boer zoekt Vrouw’ een grote hit, in België zijn er ook elk jaar een aantal boeren die in het programma op zoek gaan naar hun grote liefde. Dit jaar gaan ze ook daar de grens over en wonen alle vijf de Belgische boeren in het buitenland.

Net zoals wij een internationale versie kennen van het programma, kennen ze dat in België dus ook. Daar hebben ze de voorstelrondes net achter de rug en zijn de vrouwen druk bezig om een brief te schrijven naar een van die boeren. Dat epistel moet een flinke afstand afleggen, want de boeren wonen dit seizoen in Canada, Australië, Duitsland, Zuid-Afrika en Noorwegen.

Bjorn

Boer Bjorn (28) – helemaal links op onderstaande groepsfoto- is honingwijnboer in Canada, waar hij sinds zijn zevende woont. Hij houdt van het leven in Canada, maar zoekt tóch een Vlaamse vrouw.

Manu

Boer Manu (53) die ernaast staat werkt in Zuid-Afrika. Hij heeft niet veel haar, maar wél veel olijven, want hij werkt op zijn eigen olijfboomgaard.

Jeroen

In het midden, met de honden, is Jeroen (27). Hij is op zoek naar de liefde in Duitsland, waar hij , al 20 jaar woont en werkt als veehouder in Duitsland.

Jan

Vierde van rechts is de droomboy waar iedereen voor valt: cowboy Jan (29) die in Australië woont. Als backpacker werd hij verliefd op het land en wil daar nu het liefst voor altijd blijven met zijn nieuwe liefde.

Jitse

Boer Jitse (22) op rechts – ook niet verkeerd! – Benjamin van het stel, maakt de groep compleet. Hij werkt als zorgboer in het meest zuidelijke puntje van Noorwegen. Wat zal dat Noorderlicht mooi weerkaatsen in die lichte kijkers.

Heb jij je hart verloren aan één van onze boeren? Schrijf je dan hier in: https://t.co/1Tpw1YKUct #boerzktvrouw pic.twitter.com/iB6wcevHw6 — VTM (@VTM) 25 maart 2018

Zij zoeken de liefde in #boerzktvrouw in Australië, Zuid-Afrika, Canada… Wie droomt er mee? https://t.co/aQz7SJ3z74 pic.twitter.com/8E7DzlkaXH — Proximus Skynet (@ProximusSkynet) 20 maart 2018

In de tweede startaflevering van Boer zkt Vrouw – De Wereld Rond resten zondag nog twee boeren om voor te stellen: cowboy Jan uit Australië en zorgboer Jitse uit Noorwegen. #boerzktvrouw met @AnLemmens & Dina Tersago op zondag 1… https://t.co/TQ5PzVh6Tu pic.twitter.com/HNIoiLKGFG — TeleCineGids (@TeleCineGids) 31 maart 2018

Vooral boer Jan uit Australië was na de uitzending het onderwerp van gesprek. De cowboy veroverde met zijn looks nu al veel harten. Zie jij een leven in Australië wel zitten? De boer mag dan wel op zoek zijn naar een Vlaamse liefde, maar wat is nou eigenlijk het verschil met Nederland? Wie niet waagt… Je kunt je aanmelden en een brief schrijven tot 5 mei.

Ik heb Emiel echt plechtig moeten beloven dat ik geen briefje ga schrijven naar de Jan… Ik zie u in mijn dromen! xoxo #boerzktvrouw pic.twitter.com/2Etj6DrwbE — Charlotte De Winter (@Charlotte__DW) 26 maart 2018

Ja Diene van Australië.

Met hem wil ik wel eens kangoeroekes gaan bekijken 😁😜😉 @VTM #boerzktvrouw #vtm pic.twitter.com/itKlwwEIR4 — Melissa (@MelissaAbels) 23 maart 2018



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: VTM.be. Beeld: Twitter.