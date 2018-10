Belgisch koningshuis deelt prachtige foto van prinses Elisabeth voor haar verjaardag

Prinses Elisabeth van België vierde gisteren haar zeventiende verjaardag. Een goede reden voor de koninklijke familie om een prachtig plaatje van de prinses te delen.

Elisabeth is de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde van België. Op de foto die de familie gisteren deelde is te zien dat Mathilde inmiddels al een echte dame is. Het plaatje werd deze zomer geschoten tijdens een fotoshoot ter ere van het 5-jarige jubileum van koning Filip.

Foto

Op de foto poseert de prinses in een roze blouse en een broek met bloemen voor het paleis in Brussel:

Bedankt voor uw verjaardagswensen!

Merci pour vos vœux d’anniversaire!

Danke für Ihre Geburtstagswünsche!

Thank you for your birthday wishes!https://t.co/RUC4wdLjUN pic.twitter.com/F5mmgH2yL3 — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 25 oktober 2018

Wales

Elisabeth woont inmiddels niet meer bij haar ouders in Wales, maar gaat sinds september naar het United World College in Wales, waar Willem-Alexander ook twee jaar les heeft gehad. Volgens een aantal berichten in de pers gaat het goed met de prinses in Wales en heeft ze al leuke vrienden en vriendinnen.

