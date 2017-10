Zwaar ongeluk in Bobbejaanland: man valt 5 meter naar beneden

Wat een dag vol pret had moeten zijn eindigde in een drama. In attractiepark Bobbejaanland in België is een man zwaargewond geraakt.

Hij viel 5 meter naar beneden toen hij in wilde stappen in de attractie Aztek Express. Hij kwam terecht tussen de karretjes.

Het gaat om een man van 67 jaar. De man werd gelijk naar het ziekenhuis gebracht en verkeert momenteel in levensgevaar. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. “Niemand uit zijn gezelschap heeft iets gezien. Mogelijk heeft hij zich gewoon misstapt.” Op de site van Bobbejaanland staat te lezen dat de attractie’ een echte snelheidsduivel’ is.

Een woordvoerder laat weten: “De Aztek Express staat sinds 1996 in Bobbejaanland en er is nog nooit een ongeval mee gebeurd. We begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren. De attractie is op dit moment gesloten en wordt gecontroleerd.” Uit respect voor de man blijft de attractie ook morgen dicht.

Ernstig ongeval in Bobbejaanland: man zwaargewond na val van vijf meter bij instappen attractie. https://t.co/s63FjeyIEW pic.twitter.com/N4RJisGmXN — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 28 oktober 2017

