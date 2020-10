Belgische ‘BZV’-boer Tristan (25) kiest voor de Nederlandse Lucas

Terwijl we in Nederland nog even moeten wachten op een nieuw seizoen van Boer zoekt vrouw, hebben de Belgische boeren hun keuze alweer gemaakt. Eén van deze boeren heeft zelfs een Nederlander aan de haak geslagen.

De Limburgse koeienboer Tristan (25) is een van de zes boeren die in de Vlaamse versie wordt gevolgd tijdens zijn zoektocht naar de liefde. En uiteindelijk heeft hij zijn liefde over de grens gevonden.

Overspoeld met berichten

Tristan had genoeg keuze, want hij werd na de eerste aflevering overspoeld met berichten. Ook kreeg hij maar liefst 197 brieven. Door de grote interesse besloot Tristan in eerste instantie te selecteren op uiterlijk. “Vooral omdat ik een specifiek type in gedachten had. Bij het kiezen tussen al die briefschrijvers voelde ik me als een kind dat een grote zak snoep mocht vullen in de snoepwinkel”, zei hij eerder tegen Nieuwsblad.be.