Belgische koning Albert is verplicht DNA-resultaten bekend te maken

De Belgische koning Albert II (85) moet alsnog de resultaten van de zijn DNA-test vrijgeven. Dat heeft het Hof van Cassatie vrijdag besloten.

De 51-jarige Delphine Boël beweert al jaren de biologische dochter te zijn van Albert. Haar moeder, Sybille de Selys Longchamps, zou in de jaren 60 een affaire hebben gehad met Albert. Delphine wil erkend worden als de dochter van de koning en eist daarom een DNA-test.

Ontkenning

Koning Albert ontkent de affaire al die jaren en wil geen DNA-test doen. Een jaar geleden heeft het Hof van Beroep geoordeeld dat Jacques Boël niet de wettelijke vader is van Delphine en dat Albert een DNA-test moet doen. Delphine heeft namelijk het recht te weten wie haar biologische vader is.

Resultaten

Albert is toen naar het Hof van Cassatie gegaan om het Hof van Beroep tegen te houden. Intussen heeft zowel koning Albert als Delphine en haar moeder Sybille wel al een DNA-staal moeten afstaan. Met de uitspraak van vrijdag is geoordeeld dat hun DNA nu met elkaar vergeleken kan worden en openbaar kan worden gemaakt.

Albert II was bijna 20 jaar koning van België. Zijn zoon Filip nam de troon in 2013 van hem over.

