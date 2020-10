Delphine (52), de buitenechtelijke dochter van de Belgische koning Albert II, heet niet langer Boël, maar wel Van Saksen-Coburg. Daar heeft ze zeven jaar lang voor gestreden. “Maar wat ik écht wilde was een gebaar van mijn vader”, vertelt ze in het Belgische dagblad Le Soir.

De Belgische prinses won met het proces erkenning van haar vader, de titel van prinses voor haar en voor haar kinderen, een nieuwe naam en zelfs kwijtschelding van de proceskosten. “Ik was echt wanhopig toen ik hieraan begon”, vertelt ze in de Franstalige Belgische krant. “Ik had nooit gedacht dat het zo zou aflopen. Ik wou alleen dat hij me zou uitleggen waarom hij gezegd had dat hij mijn vader niet was.”

Wie is Delphine?

Dat koning Albert II een buitenechtelijke dochter had, kwam in 1997 voor het eerst naar buiten. De eigenaar van het Waalse satirische blad Père Ubu bracht de eigenaar van het eveneens satirische blad ’t Scheldt op de hoogte. Het bericht werd daarin gepubliceerd. Eerst bestempelde de koning de berichtgeving als een roddel, maar liet in de kerstboodschap van 1999 doorschemeren dat het meer was dan een roddel.

In 2013 komt Delphine met een dagvaarding voor koning Albert II waarin ze een DNA-test eist. Omdat hij weigerde mee te werken aan de DNA-test, belandden ze in een zeven jaar durende juridische zaak. Pas in oktober 2018 oordeelt de rechter dat de koning een DNA-test moet ondergaan om uit te sluiten of hij de biologische vader van Delphine is. In 2020 werd via een persbericht naar buiten gebracht dat dit inderdaad het geval was.