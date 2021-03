Waarom de Belgische ‘Wie is de mol?’-variant misschien nog wel spannender is

Baal je dat het eenentwintigste seizoen van Wie is de mol? alweer over is? Goed nieuws: je kunt vanaf dit weekend ook De mol gaan volgen, de Belgische variant. Die is namelijk misschien nog wel spannender dan de Nederlandse versie.

En dit is waarom.

De Nederlandse en Belgische versie van Wie is de mol? zien er net even anders uit. Je hoeft namelijk niet bang te zijn dat de de BN’ers uit ons buurland die deelnemen aan De mol niet kent. In België doen er namelijk helemaal geen bekende mensen mee. Iedere Belg kan zich opgeven! Er was dit jaar dan ook keuze uit 30.000 Belgen.

Tien van hen mogen deelnemen aan het programma. Tenminste, dat denken ze. Wat De mol namelijk zo spannend maakt, is dat het programma er ieder seizoen anders uitziet. Zo moeten in de eerste aflevering, die op 21 maart te zien is, de tien geselecteerde kandidaten het opnemen tegen tien mensen die net niet door de selectie heen komen. Zij moeten hun plekje in het programma dus nog veilig stellen, zo lijkt het.

De mol

Daarbij heeft De mol nog meer spannende wendingen. Zo weten we in Nederland dat er vanaf aflevering één een mol in het spel is. Maar dat is niet altijd het geval bij het Belgische programma. Daar werd een paar jaar geleden de mol pas aangewezen toen de opnames al even bezig waren. “We proberen elk jaar opnieuw te verrassen en de kijkers op het verkeerde been te zetten. (…) Het idee om zonder mol te vertrekken, vonden we echt gaaf. We wilden dit jaar gewoon met een knal openen. Met als extraatje dat de kijkers bij aanvang voor het eerst meer weten dan de kandidaten”, zei de presentator daar eens over in een interview. Een vernieuwende kijk, dus.

Presentator

Over die presentator gesproken. Die speelt ook een heel andere rol in de Belgische variant van Wie is de mol?. Gilles de Coster gaat na het presenteren namelijk gewoon mee met de groep. Hij eet met de groep, interviewt de deelnemers zo af en toe en is zo iets minder intimiderend dan onze Rik van de Westelaken.

Opdrachten

Een ander element dat net even anders is dan bij de Nederlandse versie, zijn de spellen. Daar kan namelijk een klap meer geld mee verdiend worden in België. Zo kunnen de deelnemers soms wel €8000 binnenslepen bij een opdracht. Ook gaan de programmamakers behoorlijk ver met de opdrachten. Een aantal jaar geleden werden de kandidaten zelfs levend begraven voor een opdracht. Het was aan hen de taak om elkaar te bevrijden met behulp van portofoons.

Executie

En we kennen allemaal natuurlijk de spannende executie. Nou, die heeft in België ook een twist. Zo is er niet enkel een groen of rood scherm, maar heeft het programma sinds dit seizoen ook een oranje scherm. Wat dat precies in gaat houden, is nog onduidelijk. Maar spannend klinkt het wel!

