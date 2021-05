Heuglijk nieuws voor Spike en verloofde Bella Hay

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje. Vandaag met onder andere Angela Groothuizen.

André Hazes

Dit rijtje wordt afgetrapt door André Hazes die zijn volgers verblijdt met een inspirerende quote: “The right people hear you differently.” Op de foto straalt de zongebruinde zanger van oor tot oor en poseert hij met zijn huidige schoonvader.

Sylvie Meis

Ook Sylvie is koningin van de inspirerende leuzen en plaatst deze met enige regelmaat bij een prachtige foto van zichzelf. Zo ook vandaag. “Sometimes we‘re tested not to show our weaknesses, but to discover our strengths!”, leert ze haar volgers.

Rico Verhoeven

En Rico Verhoeven spreekt ook een woordje over de grens. “Motivational monday: I’m always right… It’s like when I’m right, I’m right… When I’m wrong I could’ve been right, so I’m still right but I could’ve wrong.” Snap jij het nog?

Jandino Asporaat

Jandino is onderweg naar Curaçao – jaloers! – en ook hij moet voordat hij vertrekt nog even een boodschap kwijt. “Self confidence is a super power. Once you start to believe in yourself, magic starts happening”, zegt hij onder zijn post. “Blijf gefocust op je doelen, laat je niet afleiden. Nu is het moment”, eindigt hij zijn bericht.

Bridget Maasland

Bridget plaatst deze prachtige selfie met haar make-up on fleek. En bij zo’n mooie foto hoort natuurlijk een mooie quote. “Don’t count the days, make the days count!” En gelijk heeft ze.

Freek Bartels

Freek heeft geen boodschap voor zijn volgers, maar wel een serieuze zwart-witfoto die werd gemaakt door Soy Kroon. Je kan wel zien dat deze fotograaf in de dop daar het een en ander heeft geleerd, want een prachtige foto, dat is het. Al vindt Chantal Janzen dat het spannende plaatje eerder lijkt op iets anders. “Moet je poepen hier?”, reageert ze op de foto.

Angela Groothuizen

Angela Groothuizen is begonnen met een dieet voor de Zomer Slank Challenge en deelt haar eerste ontbijt. Havermoutpap met granaatappel. Gezond én lekker, zo te zien.

Zoals je ziet ontbijt Angela tijdens haar dieet met havermout. Diëtist Wendy legt je uit waarom dat zo gezond is.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.