Even bellen met... RIVM-projectleider Monique van Wieren: "Griepprik dit jaar extra belangrijk"

Er wordt dit najaar een run verwacht op de griepprik. Hoewel de deze niet beschermt tegen COVID-19, roepen experts juist dit jaar op om de griepprik te halen. Wij bellen met programmamanager van het programma Grieppreventie van het RIVM, Monique van Wieren, om te vragen waarom.

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid ruim een half miljoen extra griepvaccins ingekocht voor dit najaar. Ter vergelijking: in 2018 kregen ruim 3 miljoen Nederlanders de griepprik.

Waarom is het juist nu belangrijk om de griepprik te nemen?

“Elk jaar wordt de griepprik aangeboden aan de mensen die tot de doelgroep van het vaccin behoren, namelijk mensen van 60 jaar en ouder en kinderen en volwassenen met een medische aandoening. Voor hen kan griep (influenza) ernstige gevolgen hebben. De griepprik is de beste manier om je tegen griep te beschermen. COVID-19 en het influenzavirus geven soortgelijke klachten. Dit betekent dat als mensen zich niet laten vaccineren en het influenzavirus gaat circuleren, veel meer mensen getest moeten worden omdat ze bij het coronabeeld passende klachten ontwikkelen en ze thuis moeten blijven tot de testuitslag bekend is.”

Maakt de griepprik de kans op (overlijden aan) corona kleiner?

“Daar weten we nog onvoldoende van, nog onvoldoende wetenschappelijke kennis.”

Wie komt ervoor in aanmerking?

“Mensen van 60 jaar en ouder en kinderen en volwassenen met een medische aandoening. Verder bieden ziekenhuizen en andere zorginstellingen ook een griepprik aan aan hun zorgmedewerkers. Maar dat wordt niet via ons georganiseerd.”

Maakt het uit hoe oud je bent om dit vaccin te nemen?

“Iedereen uit de doelgroep komt in aanmerking voor de griepprik.”

Is het voor sommige beroepen belangrijker om de griepprik te nemen?

“In de zorg roepen de ziekenhuisorganisaties hun medewerkers op een griepvaccinatie te halen. Om te voorkomen dat ze zelf ziek worden en geen zorg kunnen bieden en om te voorkomen dat ze patiënten kunnen besmetten.”

Is het ook van belang voor mensen die al corona hebben gehad?

“Voor iedereen die tot de doelgroep behoort is het zinvol om een griepprik te halen, ook als je corona hebt gehad. Als je herstellende bent van corona, zal een griep het herstel niet bevorderen.”

Zijn er genoeg vaccins als iedereen straks naar de dokter sprint?

“De afgelopen jaren haalde de helft van de doelgroep een griepprik. Er zijn niet genoeg vaccins als iedereen het gaat halen; er zijn wel meer vaccins beschikbaar dit jaar. Hoewel we rekening houden met een hogere opkomst, gaan we er niet vanuit dat iedereen zich zal laten vaccineren.”

Hoe lang heb je baat van die prik?

“Ongeveer een halfjaar. Daarom is het belangrijk om het ieder jaar te herhalen.”

We weten dat iedere griep die we krijgen, een andere vorm is. Hoe kan een griepprik ons dan toch beschermen?

“Er zijn veel verschillende soorten griepvirussen die steeds veranderen. In het voorjaar wordt gestart met het maken van de griepprik: deskundigen bekijken dan welke griepvirussen waarschijnlijk gaan komen in de winter en deze worden dan in de griepprik opgenomen. Het duurt ongeveer een half jaar om de griepprik te maken. In dit half jaar kunnen nieuwe varianten van griepvirussen ontstaan en griep veroorzaken. Tegen die nieuwe varianten werkt de griepprik mogelijk minder goed.”

Wat is dan het beste moment om het te halen?

“Als je behoort tot de doelgroep van de gratis griepprik, krijg je in oktober of november een uitnodiging van de huisarts. In de uitnodiging vertelt de huisarts op welke datum en hoe laat je de griepprik kunt krijgen in de huisartsenpraktijk.”



Beeld: iStock