Bemoedigend nieuws voor Pieter van Vollenhoven

Afgelopen week werd bekend dat er bij mr. Pieter van Vollenhoven opnieuw huidkanker was geconstateerd.

Vandaag werd de echtgenoot van prinses Margriet geopereerd in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam. De Rijksvoorlichtingsdienst kwam later vandaag met het nieuws naar buiten dat deze operatie is geslaagd en dat er met succes een melanoom verwijderd is.

Het is al de tweede keer in een jaar dat er kwaadaardig weefsel bij mr. Van Vollenhoven werd aangetroffen. Daarom laat hij zichzelf met regelmaat controleren. Dit doet hij al sinds 2001, toen voor het eerst huidkanker bij de man werd geconstateerd.

We wensen mr. Van Vollenhoven veel beterschap toe.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.