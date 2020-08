Dagboek Willeke: “Hij begrijpt niet hoe het is om van die plakkerige, bemoeizuchtige ouders te hebben”

Willeke is de kleindochter van Anne-Wil en de puberdochter van Manon. Sinds kort houdt zij ook een dagboek bij voor Libelle; iedere woensdag te lezen op Libelle.nl. Deze week: op vakantie naar Griekenland.

Vrijdag

Op Schiphol is het drukker dan we hadden verwacht. Ik trek steeds mijn mondkapje naar beneden om beter te kunnen ademen, maar duw het weer over mijn neus als Boy over zijn schouder kijkt. Rob en ik vluchten de taxfreeshop in. Gisteren heb ik knallende ruzie gehad met Adam. Hij vindt het suf van me dat ik niet meega op zeilkamp in Friesland, en heeft geregeld dat een ‘goede vriendin’ het vrijgekomen plekje krijgt. Toen ik daar iets van vond, maakte hij me uit voor moederskind. Wat kan ik er nou aan doen dat ik mee moet van mijn moeder? Maar hij begrijpt niet hoe het is om van die plakkerige bemoeizuchtige ouders te hebben. Adams vader is altijd op reis voor z’n werk en over een moeder heb ik überhaupt nog nooit iets gehoord. Sinds de ruzie heeft Adam zijn telefoon niet opgenomen. Hij zal inmiddels wel in de trein zitten met die vriendin van hem. Ik kijk naar Robbert die aan een parfumtestertje snuffelt met zijn lange spitse neus, en moet lachen ondanks mijn rothumeur. Gelukkig heb ik mijn broer nog.

Dinsdag

Ik moet toegeven: het is echt chill in Griekenland. Ik ben elke ochtend op tijd mijn bed uit, voordat het te heet wordt, tot grote verbazing van mama en Boy, want meestal ben ik een uitslaper. Mijn telefoon heb ik al een paar dagen in het laatje van mijn nachtkastje laten liggen. Het wordt rustig in mijn hoofd, ik had niet beseft hoeveel tijd dat ding opslokte en hoeveel stress het me bezorgde. Eventjes geen TikTok betekent geen filmpjes van mensen die mooier zijn dan ik en leukere vakanties hebben. Geen WhatsApp? Niet honderd keer per dag kijken of Adam mijn berichtjes al heeft gelezen. Geen Instagram is geen zeilkamp om jaloers op te zijn. Leegte. Zeelucht. De ochtend is lang en heet. Ik lees zelfs een boek. Althans, ik lig aan het zwembad te zonnen met een boek op mijn gezicht. Robbert ligt op de stoel naast me languit te slapen met een koptelefoon op. Plotseling voel ik dat ik niet meer in de volle zon lig, er bungelt een schaduw boven me. Ik ga rechtop zitten en knijp met mijn ogen tegen de zon. Een jongen in een zwembroek staat naast mijn ligbed. Hij is zongebruind en heeft donkere krullen. Hij heeft een lange stok met een netje eraan in zijn ene hand, een kabel met een stekker in zijn andere.