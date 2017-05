Op deze geweldige manier steunt Ben & Jerry's homo's in Australië

Het Amerikaanse ijsmerk Ben & Jerry’s is een opvallende protestactie begonnen tegen het besluit van de Australische regering om het homohuwelijk níet te legaliseren. In alle filialen in Australië worden geen ijsjes met twee bolletjes van de zelfde smaak meer geserveerd.

“We verbieden de combinatie van twee dezelfde ijssmaken om te vechten voor huwelijksgelijkheid. Help ons door de petitie te ondertekenen en Australië in beweging te zetten” laat de keten op Twitter weten.

Zo’n 72 procent van alle Australiërs zijn voorstander van het homohuwelijk, maar in november weigerde de senaat om daar een nationale stem over uit te brengen. Dat was reden genoeg voor het ijsmerk om zelf in actie te komen. Ondanks de vrij simpele en banale aanpak van het ijsmerk, heeft de actie olie op het vuur gegooid.

Stem van het volk

De actie van Ben & Jerry’s heeft Australiërs in het hele land eraan herinnerd dat het niet normaal is dat de regering de stem van het volk negeert en dat er nog steeds ongelijkheid heerst. Tot en met 9 juni worden er in 26 locaties van Ben & Jerry’s geen ijsjes meer geserveerd met twee dezelfde smaken.

Ook heeft Ben & Jerry’s regenboogkleurige brievenbussen bij hun filialen gezet, zodat het voor bezoekers makkelijker wordt om contact op te nemen met hun lokale vertegenwoordigers van het parlement. De ijsketen belooft alle handgeschreven brieven persoonlijk naar het Australische parlement te brengen voor hun volgende vergadering op 13 juni.

Ben & Jerry’s zette eerder campagnes op voor huwelijksgelijkheid in Duitsland, Ierland en Nieuw-Zeeland, maar het verbannen van twee dezelfde bolletjes ijs in een hoorntje of bakje is nieuw.

We’re banning any same-flavour love in the fight for #marriageequality! Join us by signing petition to get Australia moving. pic.twitter.com/DV5MHOrCsZ — Ben & Jerry’s Oz (@BenAndJerrysOz) May 25, 2017

Bron: Munchies Beeld: iStock