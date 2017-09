Opgepast: bende belooft gratis vliegtickets, om vervolgens te dreigen tot je betaalt

In België zijn sinds een tijdje Nederlandse oplichters actief die op slinkse wijze mensen geld proberen af te troggelen. Slachtoffers krijgen thuis een telefoontje van een bedrijf dat hen zogenaamd ‘voordelige’ en ‘gratis’ vliegtickets aanbiedt. Zodra ze hier op in gaan beginnen de problemen.

De oplichters bellen en sms’en voortdurend, schreeuwen en tieren, bedreigen en sturen agressieve ‘incassobrieven’. De Belgische consumentenvereniging Test-Aankoop kreeg al honderden klachten binnen over de bende, en adviseert mensen om vooral ‘kalm te blijven en desnoods een klacht in te dienen bij de politie’.

Goedkope vliegtickets

Sofie uit Leuven kreeg een aantal weken geleden ook een telefoontje. “Ik had een vrouw aan de lijn die maar door bleef ratelen. Ze beval me een site aan: Shop & Fly. Als ik daar een account aan zou maken, kon ik genieten van aanbiedingen voor goedkope en soms zelfs gratis vliegtickets. Omdat ik ervaring heb met betrouwbare sites die ongeveer hetzelfde doen, zei ik niet meteen nee. Ze zou me een mailtje sturen, waarna ik dan zelf kon beslissen.”

Bedreigingen

Gek genoeg kreeg Sofie nooit een mail. Wel werd ze deze week opnieuw gebeld. “Ik kreeg een Nederlandse man aan de lijn, die meteen vroeg waar mijn betaling van 76 euro bleef. Hij begon te schreeuwen dat ik onmiddellijk moest betalen. Hij dreigde met incassobureaus en snauwde me telkens af als ik iets probeerde te zeggen. Uiteindelijk heb ik opgehangen. Daarna bleef hij me maar bellen. Uit angst – ze kenden m’n e-mailadres en woonplaats – ben ik uiteindelijk naar de politie gestapt op een klacht in te dienen.”

Klachten

Volgens Test-Aankoop is Sofie niet het enige slachtoffer. “Samen met het Europees Centrum voor de Consument hebben we al meer dan 100 klachten van Belgen gekregen over deze oplichters. Ze bellen constant en sturen sms’jes met de vraag om vóór 17 uur te betalen. Sommige slachtoffers krijgen zelfs ‘incassobrieven’. Ook in Nederland is de bende actief.”

Afpersing

Hoewel de oplichters erg intimiderend kunnen overkomen, is het belangrijk om niks te betalen. “Breek het telefoongesprek altijd af. Protesteer schriftelijk tegen e-mails en sms’jes en zeg desnoods dat je een klacht bij de politie hebt ingediend wegens afpersing. Op die manier verzamel je bewijs. Als je incassobrieven van dit bedrijf in je brievenbus krijgt, kun je ze het beste meteen weggooien,” adviseert Simon November van Test-Aankoop.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock