Libelle Legt Uit: zó wordt bepaald of je links- of rechtshandig bent

Er wordt gezegd dat linkshandige mensen intelligenter en creatiever zijn dan rechtshandigen. Maar waarom is de één eigenlijk links- en de ander rechtshandig?

Ruggenmerg

Blijkbaar wordt dat al héél vroeg bepaald. Wetenschappers uit Nederland, China en Groot-Brittanië hebben hier onderzoek naar gedaan en blijkbaar heeft de ontwikkelingsperiode van een embryo tussen vier en acht weken na de bevruchting hier al invloed op. De genetische analyse gaf namelijk aan dat de linker- en rechterkant van het ruggenmerg zich in een ander tempo ontwikkelen.

Ontwikkeling

Bijna 90 procent van de mensen is rechtshandig. “Dit lijkt dus de standaard in ontwikkeling”, vertelt onderzoekster Carolien de Knovel. Als de ontwikkeling anders loopt, kan dit voor linkshandigheid of tweehandigheid zorgen. “Genetische- en omgevingsinvloeden kunnen namelijk voor alternatieve paden van ontwikkeling zorgen.”

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock