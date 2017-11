Ze is ‘pas’ 66 en heeft met de film Oude Liefde eindelijk haar eerste hoofdrol te pakken. Actrice Beppie Melissen – ‘tante Cor’ uit Gooische Vrouwen – blijft er nuchter onder: “Het grappige van oud zijn in dit vak is dat je er geen concurrentie meer bij krijgt.”

Ik hoorde je net zeggen dat je een heel leuke man hebt, uroloog Ernst Weil. Hoe lang zijn jullie bij elkaar?

“We weten het nooit precies, maar ik geloof acht jaar. Ja, dat is nog best pril.”

Je was dus eind vijftig toen jullie elkaar leerden kennen. Maakte die leeftijd nog verschil voor hoe je deze liefde ervaart?

“Ik denk dat elke liefde anders is. Al is het maar omdat je zelf verandert. Ik ben niet meer dezelfde als op mijn twintigste, of dertigste. Ik weet niet eens meer wie ik toen was. Uiteindelijk draaien we allemaal een ‘aangepast programma’; passen we ons steeds aan, afhankelijk van de omstandigheden waarin we ons bevinden. Voor ik Ernst leerde kennen, was ik zes jaar alleen, dat was voor mij iets nieuws; tot die tijd was ik altijd onder de mannenpannen. Aanvankelijk vond ik dat niet zo makkelijk, maar eigenlijk was dat heel goed. Het kwam erop neer dat ik mezelf toch opnieuw moest leren kennen, onder andere omstandigheden. Je bestaat uit veel meer dan dat je doorgaans in de gaten hebt. Het hangt ook af van welk appèl iemand op je doet; als je niet genoeg geprikkeld wordt, wordt het leven saai.”

Was het een bewuste keuze dat je geen moeder bent geworden?

“Ik heb die drang nooit zo gehad als dat ik die bij vriendinnen zag, maar het was ook niet meteen een uitgemaakte zaak. Ik heb het weleens een kans gegeven, omdat mijn verstand dacht dat ik er spijt van zou krijgen. Maar het is nooit gebeurd, al vind ik kinderen enig. Ik zou denk ik een heel goede oma geweest zijn. En een goede vader.”

Een vader?

“Ja. Als moeder had ik me verplicht gevoeld om de kinderen op één te zetten, en had ik niet zo hard gewerkt als ik heb gedaan. En ik vind kinderen per definitie zielig. Ze moeten die hele weg nog, en kunnen elkaar op jonge leeftijd al zo treiteren. En ook daarna kan het nog lang duren voordat je eindelijk eens wat rust krijgt; ook op je 25e is het nog niet makkelijk. Want dan moet je ineens een baan zoeken, of een huis kopen, of je settelen met iemand. Je mag hopen dat je op je dertigste eindelijk eens ergens bent waar je hoopte dat je zou zijn, en dan komen er vaak kinderen. Het is bijna nooit klaar, en het kan lang duren voor je aan jezelf toe kan komen, als dat al gebeurt. We denken in het leven vaak dat we het voor het zeggen hebben, maar dat is niet zo. Ik ben nu heel gelukkig, ik vind mijn werk geweldig, we wonen goed en ik heb geen grote levensvragen meer. Maar nu gaat de dood komen. Dat kan misschien nog wel dertig jaar duren, maar het is nog steeds een hobbel die ik moet nemen. Ik wil dan ook niet zo arrogant zijn om te denken dat ik in het leven dingen voor elkaar heb gekregen. Nou ja, ik heb het inderdaad vaak gekrégen.”

Interview: Liesbeth Smit. Beeld: Dafne Ederveen