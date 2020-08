Berget Lewis is 27 kilo afgevallen en deelt déze nieuwe foto

Berget Lewis heeft de laatste maanden hard gewerkt en is heel wat kilo’s verloren. Op Instagram deelt ze vol trots het resultaat.

De zangeres wordt gelijk bedolven onder de complimentjes.

Advertentie

Gezond leven

“Sinds ik het keto-dieet volg gaat het zo hard”, vertelt Berget bij de prachtige foto. En heel moeilijk vond ze het niet eens. “Heerlijke gezonde gerechten die iedereen kan maken en geen honger meer.” Maar sinds de bikinishoot in de Linda krijgt de Ladies of Soul-zangeres dagelijks de vraag wat nu haar ‘geheim’ is en hoe je gezond kunt leven. “Nou, heb je even?” Het is blijkbaar een hele lijst.

Ups en downs

Eén van de belangrijkste punten naar een gezonder leven is volgens Berget lief zijn voor jezelf. Verder moet je een gezond zelfbeeld hebben, bewust worden, weten wie je bent, weten wat je wel en absoluut niet wil en je niet bezig houden met negativiteit. Daarnaast geeft ze als tip om je te omringen met mensen die het écht goed met je voorhebben en wat je tegenhoudt uit je leven te bannen. “Het leven zit helaas vol met ups and downs”, zegt ze. Daarom is het volgens Berget belangrijk om niet op te geven. En vergeet ook niet: “You are loved.”

Stralende Berget

Berget wordt in de reacties overladen met complimentjes. “Je ziet er fantastisch uit lieverd”, zegt Quinty Trustfull. Ook Edsilia Rombley en Heleen Van Royen zijn trots op Berget en geven haar complimenten. Andere fans reageren met: “Wauw echt goed van je” en “Ik zie dat je gelukkig bent, je straalt!”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress