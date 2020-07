Berget Lewis doet bikinishoot na 27 kilo te zijn afgevallen

Een aantal jaren geleden had zangeres Berget Lewis het niet gedurfd: op de foto in bikini. Nu heeft ze toch een bikinishoot gedaan, nadat ze 27 kilo is afgevallen.

De foto’s zijn vanaf deze week te zien in de nieuwe editie van Linda. Op dezelfde editie staat Linda de Mol in bikini op de cover.

Nieuwe maat

2 jaar geleden besloot Berget dat het klaar was met de overtollige kilo’s. Door gezonder te leven en bewuster te eten viel ze 27 kilo af. Toch is ze nog niet helemaal gewend aan haar nieuwe maat, laat ze in het blad weten: “Sta ik in een winkel bij de grote maten, terwijl ik qua broeken makkelijk in maat 42 glijd. Alleen vanboven heb ik nog een 44, vanwege de vriendinnen.”