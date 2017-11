Inmiddels is deze vrouw zó beroemd dat ze niet onopgemerkt over straat kan. Maar dat was toen ze 16 jaar was nog wel andere koek.

Fotograaf Stane Jerko legde in Slovenië het jonge model vast op beeld en nu gaan de foto’s van vroeger het internet over.

Zo begon het allemaal

Het gaat om niemand minder dan de huidige First Lady; Melania Trump. Momenteel is ze 47 jaar oud, terwijl ze op de foto’s pas rond de 16 jaar was. Toen heette ze nog Melania Knav. Deze fotoshoot was het begin van haar modellencarrière. Na de shoot kreeg ze meerdere klussen als model, werd ze beroemd en zo ontmoette ze jaren later haar huidige man, Donald Trump.

Zo zag Melania eruit toen ze nog een tiener was:

En nu ziet ze er zo uit:

Er gaan geruchten rond dat de presidentsvrouw wat aan zichzelf zou hebben laten doen. Maar dat ontkent ze: “Alles is echt. Ik zal gracieus ouder worden, zoals mijn moeder”.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: Twitter