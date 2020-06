Beroerde Gordon over zijn maagballon: "Als ik dit had geweten..."

Een aantal dagen geleden liet Gordon weten zich helemaal goed te voelen na het plaatsen van zijn maagballon. Maar nu lijkt dat volledig te zijn omgeslagen. De zanger en presentator ligt beroerd op bed en laat weten wat voor effect het plaatsen van zo’n maagballon kan hebben.

Dus mocht je het zelf overwegen: lees dit dan eerst even.

“Vreselijk”

“Voor de mensen die misschien willen weten hoe het met me gaat: vreselijk”, begint Gordon zijn relaas in zijn Instagram stories op zaterdagavond. Hij vertelt hoe hij al 2 dagen overgevend in bed ligt en laat de emmer zien die hem vergezelt in bed. Het draaien met de camera bleek toch net te veel te worden voor de zanger en snel houdt hij zijn hand voor zijn mond om te voorkomen dat hij weer overgeeft.

Zo gepiept

“Het schijnt er allemaal bij te horen”, legt Gordon uit. Hij vond het al spannend om de maagballon te laten plaatsen. Hij moest het object namelijk inslikken. Toch viel het hem alles mee. Zo liet hij vlak na de ingreep op Instagram weten dat hij zich helemaal prima voelde en het plaatsen van de ballon zo gepiept was. “Het schijnt dat je er misselijk van kunt zijn”, zei hij toen. “Maar op dit moment geen problemen.”

Afstotingsverschijnselen

Daar komt hij nu helemaal van terug. Naast misselijkheid heeft Gordon namelijk ook nog eens continu de hik omdat zijn lichaam de maagballon eruit wilt krijgen. “Het zijn afstotingsverschijnselen”, legt Gordon uit. “Dat kan ik uit m’n relaties, maar die waren vaak al na 10 minuten weg”, grapt hij. Hij vertelt erbij dat hij de humor maar probeert in te zien van de situatie. “Maar god, wat heb ik me beroerd gevoeld”, zegt hij daar meteen achteraan. “Nog steeds trouwens. Gelukkig gaat het iets beter, maar als ik dit had geweten, pfff”, eindigt hij zijn verhaal.