Berry krijgt honderden snipperuren van zijn collega's om voor zijn zieke stiefdochter te zorgen

Berry kreeg slecht nieuws te horen: zijn 16-jarige stiefdochter blijkt ernstig ziek te zijn. Ze heeft een tumor in haar rug die bestraald moet worden.

Maar dat kan alleen in Duitsland. Het meisje had al tijden last van rugpijn, maar er werd lange tijd gedacht dat het ging om een hernia. Omdat ze zo jong is, werd er niet gedacht aan iets ergers.

Klachten

Toch ging de rugpijn na maandenlang bij een fysio te hebben gelopen niet weg. Daarom werd ze alsnog naar het ziekenhuis gestuurd voor foto’s. Ze blijkt een tumor te hebben die weg moet worden gehaald. Dat lukt met chemotherapie, maar er is ook nog bestraling nodig. Dat kan niet in Groningen, waar Berry woont, maar alleen in Duitsland. Ze moet elke dag een kwartier worden bestraald en dat voor 6 weken lang.

Haar ouders laten haar niet alleen gaan en willen elke dag bij haar zijn. Ze huurden daarom een huisje in Duitsland om haar te kunnen steunen in het ziekenhuis. Maar Berry zat met zijn werk. Hij had geen vakantiedagen meer over en hij krijgt van zijn werk slechts 2 weken betaald verlof. “Al mijn snipperuren waren al op.”

Wat een actie

Zijn collega’s hoorden van het verhaal en besloten actie te ondernemen. Zij gaven massaal hun vakantiedagen weg aan Berry, zodat hij betaald bij zijn dochter kan zijn. Berry: “Ik opende de mail en daar stond een bericht dat collega’s uren voor mij gedoneerd hadden. Ik had ineens 319 uur tot mijn beschikking. Ik had op dat moment echt kippenvel.” Nu kan hij toch bij zijn stiefdochter zijn. “De prognose is positief, in Groningen gaan ze voor volledig herstel.”

Bron: AD. Beeld: iStock