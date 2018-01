Dít Nederlandse topmodel is de schoondochter van Bert van Leeuwen

EO-presentator Bert van Leeuwen wordt zelf regelmatig herkend op straat, maar die bekendheid valt in het niet bij de sterrenstatus van zijn schoondochter én Victoria’s Secret-model Romee Strijd.

De Nederlandse Romee (22) is al jaren samen met Laurens, de oudste zoon van Bert en Carla. “Wij waren al een stel toen ik nog moest gaan doorbreken als model, wat betekent dat we dat allemaal samen hebben meegemaakt, maar ook dat ik weet dat hij van me houdt om wie ik ben en niet om wát ik ben”, vertelde Romee in een interview.

Een topmodel aan tafel

In Shownieuws liet Bert – die naast Laurens nog een zoon en twee dochters heeft – weten dat hij trots is op zijn schoondochter. “Ze werkt hard voor haar carrière. Het is niet altijd even makkelijk en ja, daar ben ik wel trots op.” En ach, ook een topmodel aan tafel went snel. “Als ze bij ons thuis is, zit ik niet naar haar te kijken van: ‘oh, dat is Romee het topmodel’, net zo min dat ze naar mij kijkt van: ‘dat is Bert de presentator’, dat heb je gewoon niet met elkaar.”

Romee op Instagram-pagina, waar ze 4 miljoen volgers heeft:

Romee op de catwalk:

Laurens en Romee:

Romee op de babyshower van Berts oudste dochter Pauline:

Bron: Shownieuws, Instagram. Beeld: ANP.