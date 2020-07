Verdrietig nieuws voor presentator Bert van Leeuwen

Bert van Leeuwen heeft verdrietig nieuws bekendgemaakt. Zijn moeder Huibje is onlangs, vlak voor haar 89e verjaardag, overleden. In een Instagrampost laat de presentator weten dat hij haar ontzettend mist.

“Vandaag zou je 89 jaar geworden zijn. Helaas mogen we dit niet meer meemaken. Wat missen we je ongelofelijk mam!”, schrijft hij bij een foto zichzelf en zijn moeder.

Hersenbloeding

Aan de Telegraaf laat Bert weten dat zijn moeder een paar weken geleden is getroffen door een hersenbloeding. Hier kwam later nog een infarct overheen. “Ik ging er altijd van uit dat zij 100 zou worden”, zo vertelt hij. “Mijn moeder was tot vlak voor haar ziekenhuisopname nog helemaal gezond en zelfstandig. Contact met haar kinderen en kleinkinderen onderhield zij, ondanks haar hoge leeftijd, heel modern via het scherm van haar computer. Daar ging ze heel handig mee om.”