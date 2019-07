Waarom 'GTST'-ster Bertrie Wierenga bijna niet in de soapserie speelde

Sinds afgelopen seizoen schittert Bertrie Wieringa in soapserie GTST als het personage Shanti Vening. Maar dit was bijna niet zo geweest, onthult de actrice in de nieuwe editie van GTST Magazine.

De 29-jarige Bertrie speelde eerder al in onder andere series Celblok H en Meisje van plezier. In 2016 deed ze auditie bij The Voice Of Holland, maar draaiden de coaches niet voor haar om.

Droom Bertrie Wieringa

In het tijdschrift van Goede Tijden, Slechte Tijden vertelt de actrice dat haar droom om in de serie te spelen bijna niet door was gegaan. Omdat ze kampt met faalangst had ze haar dromen namelijk bijna aan de wilgen gehangen. “De eerste reactie is om je terug te trekken, maar ik ben altijd gestimuleerd om hulp te vragen”, vertelt ze in het tijdschrift.

Trillende benen

Ze vertelt dat ze door hulp te vragen én te krijgen ondanks haar faalangst toch door wist te zetten. Ook is de wil van Bertrie om te slagen groter dan haar angst, verklaart ze. “Ik heb heel vaak met trillende benen en braakneigingen op de planken gestaan, maar mijn drive om te slagen was groter dan de angst”, aldus de actrice.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP, Instagram.