Besmette prins Albert ‘diep geraakt’ door alle steunbetuigingen

Prins Albert II van Monaco, die donderdag bekend maakte besmet te zijn met het coronavirus, is erg geraakt door alle uitingen van medeleven die hij van over de hele wereld mocht ontvangen. Zijn hofhouding laat op Instagram weten dat hij iedereen erg dankbaar is.

Albert blijft voorlopig thuis in het prinselijke paleis van Monaco, waar artsen zijn gezondheid meerdere keren per dag controleren.

