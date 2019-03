Dít bespaar je door een week geen vlees te eten

Vlees is niet weg te denken uit ons voedingspatroon. We doen het op ons brood, serveren diverse hapjes op de borrelplank en dat biefstukje kan natuurlijk niet ontbreken bij het avondeten.

Hoewel we inmiddels maar al te goed weten dat vlees eten niet goed is voor onszelf én de wereld, eten Nederlanders gemiddeld nog steeds zo’n 110 gram vlees per dag. Met name in deze tijd, waarin we zo gefocust zijn op duurzaamheid en gezondheid, zouden we er best wat meer energie in kunnen steken om dit te minderen.

Deze week is het dan ook de Nationale Week Zonder Vlees (11 maart t/m 17 maart 2019). Die is opgezet door Isabel Boerdam (ook wel bekend van haar blog De Hippe Vegetariër), die al sinds haar 9e vegetarisch eet. Hierdoor weet zij als geen ander alle voordelen en mogelijkheden van een vegetarisch eetpatroon. Het doel is om Nederland ervan bewust te maken dat het minderen of stoppen met vlees eten niet moeilijk hoeft te zijn en het een positieve werking heeft op jezelf en de wereld.

Besparing

Veel mensen hebben een vooroordeel over vegetarisch eten: het is saai, smaakloos en kost te veel tijd. Maar dat hoeft helemaal niet. Los van het feit dat vegetarisch eten verrassend (lekker) en makkelijk is, help je de wereld er ook een handje mee. Want wat bespaar je nou eigenlijk allemaal als je een week geen vlees eet? Waarom is het nou zo slecht om vlees te eten?

Waterbesparing: door 1 week geen vlees te eten en de vegetarische keuken te ontdekken bespaar je maar liefst 130 liter watergebruik. Dit water zou anders gebruikt worden voor de productie van veevoer en dus je dagelijkse portie vlees. CO2-uitstoot: 13,3 kg CO2 (de uitstoot van broeikasgassen) wordt bespaard als jij deze week geen vlees eet. Wederom had deze uitstoot anders plaatsgevonden voor de productie van veevoer, veehouderij, de verpakking en de bereiding van je dagelijkse portie vlees. Kilometers: ook bespaar je een ritje van 76 km met de auto. Een auto stoot namelijk 175 g CO2 uit per afgelegde kilometer. Dierenbesparing: niet te missen, natuurlijk redden we deze week ook een heleboel dieren! Om het wat duidelijker te maken: 1 koe staat bijvoorbeeld gelijk aan 4,5 auto’s. Er is ontzettend veel water en voer nodig voor 1 kg vlees. Er wordt per persoon tijdens de Nationale Week Zonder Vlees maar liefst 770 gram minder vlees gegeten, dit komt neer op ongeveer een halve kip. Gezondheid: niet alleen voor het milieu en de dieren is een vegetarisch eetpatroon gunstig, ook voor jezelf. Geen vlees eten vermindert de kans op hart- en vaatziekten, de kans op het ontwikkelen van diabetes is kleiner en het verlaagt je bloeddruk.

Wees bewust

We snappen dat ineens een week vlees uit je voedingspatroon verbannen een hele opgave kan zijn. Het er bewuster mee bezig zijn en 1 of 2 dagen geen vlees eten deze week, is ook al winst voor jezelf en voor de wereld. Kort gezegd: als je een jaar lang één dag in de week geen vlees eet, bespaar je bijna 6 kilo aan vlees, zo’n 565 kilometer rijden met de gemiddelde auto en tegen de 1000 liter aan water.

Misschien toch maar eens tijd om de hamburger te vervangen door een vegetarische hamburger, of ga eens op onderzoek uit naar de meest verrassende recepten! Je zult, geloof het of niet, versteld staan van het aanbod en hoe smaakvol vegetarische gerechten zijn. Ga jij de uitdaging aan? Al is het maar voor 1 keer, de hele week of de rest van je leven: bedankt, namens de dieren!

Beeld: iStock. Bron: weekzondervlees