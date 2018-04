De prijs voor beste 1 aprilgrap gaat naar.... Jochem Myjer

We hebben heel wat geslaagde (en minder geslaagde) 1 aprilgrappen voorbij zien komen dit jaar. De prijs voor het beste geintje gaat wat ons betreft naar cabaretier Jochem Myjer.

Al is het maar omdat er zeker 600 Leidse studenten in trapten. Leedvermaak is ook vermaak, zoiets šŸ˜‰

Cabaretier @jochemmyjer komt een keuzevak geven over omgaan met stress! Speciaal voor onze studenten deelt Jochem zijn tips over omgaan met stress en hoge verwachtingen, in een unieke reeks colleges. Meld je snel aan, er zijn nog plekken! https://t.co/gNbYblNVlI pic.twitter.com/SU6hYoSeiu ā€” Universiteit Leiden (@UniLeiden) March 29, 2018

Geen stress, geen stress

Dat vonden de studenten wel leuk! En terecht, want Jochem Ć­s toch ook gewoon een toffe peer. Helaas, helaas, wel een toffe peer, maar zeker geen docent aan de Leidse Universiteit. Gelukkig heeft hij een goedmakertje voor teleurgestelde fans!

Geen gezellig bericht van Libelle meer missen? Meld je dan net als de paashaas – hop hop – aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Twitter/Instagram Jochem Myjer. Beeld: Youtube