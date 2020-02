Prachtig plaatje: dít is de beste geboortefoto van 2020

Geboortefotograaf Jessica Vink won afgelopen week de Birth photography image competition. Dit betekent dat zij de beste geboortefoto van 2020 heeft gemaakt. En we kunnen niet anders zeggen: haar foto is dan ook waanzinnig mooi.

Jessica wordt dankzij haar winst het gezicht van de website birthphotographers.com en het Instagram-account van de organisatie.

Advertentie

Badbevalling

Aan Linda vertelt Jessica het verhaal achter de foto: “Je zou denken dat de vrouw op de bank is bevallen, maar het was een badbevalling. Voor de foto ging ze daarna op de bank liggen en legden we de placenta op haar, vandaar het bloed. Ze lijkt rustig, maar had in werkelijkheid onwijs veel pijn door de naweeën.”

Rauw

Jessica heeft bewust voor een foto gekozen waarop bloed te zien is en niet voor het ‘perfecte plaatje’. “Dat maakt het juist perfect. Naast haar staat thee, een kartonnen doos, een bakje fruit en er liggen sloffen; spullen die bij een thuisbevalling horen. Dit is echt. De foto was in zwart-wit, maar tijdens het nabewerken merkte ik dat het bloed minder opviel. Het maakt de foto juist rauw.” aldus Jessica.

Dit is de foto waarmee Jessica de wedstrijd won:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Linda. Beeld: iStock