Déze 3 sterrenbeelden matchen het best met een Ram

Ben jij een Ram en tot over je oren verliefd? Maar twijfel je of diegene wel een goede match is? Dan kan het geen kwaad om dit nog even aan de hand van astrologie te checken. Deze drie sterrenbeelden zouden namelijk de beste match zijn met een Ram.

Als degene op wie jij een oogje hebt één van deze sterrenbeelden is, moet het dus wel goed komen.

Voordat we het gaan hebben over beste match voor een Ram, vertellen we eerst meer over dit sterrenbeeld. Rammen vinden het heerlijk om iemand achterna te zitten en te verleiden en als ze gevoelens voor iemand krijgen, dan gaan ze er meteen volledig voor. Dit betekent dat ze dingen soms ook overhaasten. Ondanks hun goede bedoelingen hebben ze de gewoonte om mensen te daten die niet helemaal bij hen passen. De connectie die ze voelen is dan meestal puur gebaseerd op aantrekkingskracht, dus het zal niet als een verrassing komen dat deze relaties niet al te lang duren. Een Ram heeft iemand nodig die hem of haar kan bijhouden op het gebied van energie. Daarnaast hebben Rammen ook een beetje tegengas nodig: pittige types zijn dus meer dan welkom. En hoe zelfverzekerder hun match is, hoe beter de relatie zal werken. De volgende sterrenbeelden zijn dan ook de beste match met een ram.

Déze drie sterrenbeelden zijn de beste match met een ram

Tweelingen (21 mei t/m 20 juni)

Tweelingen en Rammen laten verliefdheid er wel érg makkelijk uitzien. Dit komt omdat deze sterrenbeelden meteen al vanaf de eerste ontmoeting een sterke mentale connectie hebben. Dankzij hun ondernemende en avontuurlijke geest lukt het Rammen om Tweelingen constant te prikkelen en dat is geen gemakkelijke taak. Tweelingen is een sterrenbeeld dat normaal gesproken snel zijn of haar aandacht verliest, dus ze hebben iemand nodig die hun blijft uitdagen. Tweelingen en Rammen staan wel voor een uitdaging, want ze moeten ervoor zorgen dat hun emotionele band net zo sterk is als hun intellectuele en fysieke klik. Anders is de kans op een langdurige relatie niet groot.

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Als je het woord ‘powerkoppel’ in een woordenboek zou opzoeken, dan is de kans groot dat je daar een Leeuw en Ram ziet staan. Deze twee vuurtekens branden namelijk alleen maar nóg feller als ze samenkomen. Deze twee sterrenbeelden zijn vol energie, warmte en hebben het verlangen om het meeste uit het leven te halen. De twee kunnen ook weleens botsen, maar eigenlijk alleen maar op een goede manier: ze blijven elkaar uitdagen, waardoor ze op persoonlijk vlak blijven groeien. Leeuwen moeten er wel voor waken dat ze niet te bazig zijn, want Rammen houden er niet van als iemand anders vertelt wat ze moeten doen. Rammen daarentegen moeten juist weer op hun venijnige toon letten, want Leeuwen zijn snel beledigd. Toch is één ding zeker en dat is dat als je deze sterrenbeelden bij elkaar brengt, succes is verzekerd!

Boogschutter (22 november t/m 21 december)

Breng een Boogschutter en een Ram samen en je bent verzekerd van passie. Héél veel passie. Deze twee sterrenbeelden klikken op seksueel vlak, maar zijn ook nog eens geestverwanten buíten bed. Boogschutters en Rammen hebben een aangeboren reislust die ervoor zorgt dat ze constant nieuwe dingen proberen en hun horizon verbreden met nieuwe ervaringen. Omdat deze twee sterrenbeelden ook allebei veel ruimte nodig hebben, begrijpen ze elkaar en zullen ze elkaar niet snel gaan irriteren. Om ervoor te zorgen dat er een romantische en emotionele band is die net zo sterk is als hun vriendschap en seksuele klik, is het wel belangrijk dat Rammen een tandje bij zetten. Zolang ze dit doen, blijft de relatie goed.

