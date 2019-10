Dít waren de beste optredens van Beste Zangers 2019

Dat was het weer voor dit seizoen van Beste Zangers. Was dit het beste seizoen tot nu toe? Misschien wel, en dat komt vooral door metal zangeres Floor Jansen, die een verpletterende indruk maakte. Maar er viel dit jaar meer te genieten. Superguide zette de mooiste nummers voor je op een rijtje.

Floor Jansen – Mama

Of het nu haar hartverwarmende versie van Tim Akkermans’ ‘Winner’ was of haar fraaie cover van ‘Shallow’ uit A Star Is Born, Floor Jansen blies de kijkers en haar collega’s week na week omver. Zo ook bij ‘Mama’, een nummer van Samantha Steenwijk. “Het was liefde op het eerste gezicht”, zei de Nightwish-zangeres over dit lied. En dat was te horen ook!



Henk Poort – Sound of Silence

Operazanger Henk Poort is misschien niet de jongste van het gezelschap, maar hij haalde kijkersaantallen op YouTube waar veel vloggers alleen maar van kunnen dromen. Zijn versie van ‘Sound of Silence’ van metalband Disturbed werd zelfs meer dan een miljoen keer bekeken. Op Instagram bedankte hij zijn fans dan ook voor deze bijzondere mijlpaal.



Emma Heesters – Wie Je Was

Over YouTube gesproken, ook Emma Heesters gooide dit seizoen van Beste Zangers hoge ogen. Zo werden onder andere ‘Sex Machine’ van James Brown en ‘Strong’ van After Forever door haar in een nieuw jasje gestoken. Toch gaat onze voorkeur uit naar haar cover van ‘Wie je was’ van Ruben Annink. Geen verrassing: niemand hield het droog!



Rolf Sanchez – Solo otra vez (All By Myself)

Rolf Sanchez deed met zijn Spaanstalige covers de zon regelmatig schijnen op Ibiza. Zijn versie van Eric Carmens ‘All By Myself’ was geen uitzondering. Ook als je geen woord Spaans spreekt, zal deze zwoele cover je niet onberoerd laten.



Henk Poort – Your Man

Naast zijn geslaagde uitstapje naar metal, draait Henk Poort ook zijn hand niet om voor een onvervalste country kraker. En ook zijn cover van ‘Your Man’ van Josh Turner was om een ringetje te halen. De cowboyhoed maakt het natuurlijk helemaal af!



Samantha Steenwijk – Het geeft niet/Mi Manchi

Samantha Steenwijk bewees in The Voice of Holland al dat ze gezegend was met een gouden strot en dat werd nog maar eens onderstreept in Beste Zangers 2019. Vooral haar versie van ‘Mi Machi’ van Andrea Bocelli viel op. De zangeres wist zowel in het Nederlands als in het Italiaans te ontroeren!



Ruben Annink – Hoe is Hij?

Ruben Annink was dit jaar de jongste deelnemer aan Beste Zangers 2019 maar deed niet onder voor zijn meer ervaren collega’s. Luister maar eens naar zijn Nederlandstalige versie van ‘¿Y Como Es Él?’ waarmee hij de doorwinterde zangers uit hun stoel blies.



Tim Akkerman – Breng Hem Thuis

De voormalige frontman van rockband Di-Rect maakte dit seizoen indruk met nummers als ‘Dear Mr. President’ van P!nk en ‘Nemo’ van Nightwish. Maar Tim was op zijn best als hij buiten zijn comfortzone trad. Dat blijkt uit wel ook zijn hartverscheurende cover van ‘Breng Hem Thuis’ uit de hitmusical Les Misérables.



Floor Jansen – Qué Se Siente

Aangezien Floor Jansen zichzelf dit seizoen ontpopte tot de grootste openbaring van Beste Zangers, is het dan ook niet meer dan logisch dat we afsluiten met deze jaloersmakend getalenteerde zangeres. En dan kiezen we voor ‘Qué Se Siente’. Al is het maar om aan te geven hoe waanzinnig veelzijdig deze showstopper is! Volgend jaar weer?



