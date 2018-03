Art Rooijakkers heeft besloten te stoppen als presentator bij de NPO. Hij gaat na de zomer aan de slag bij RTL.

Gisteren maakte de presentator bekend dat het tijd is voor iets nieuws. “Ik kijk terug op zeven mooie jaren bij AVROTROS, waar ik de omroep en de NPO heel dankbaar voor ben. Jaren waarin ik veel kansen heb gekregen, een paar keer goed op mijn bek ben gegaan, weer vrolijk ben opgestaan en successen heb gevierd. Nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

Een geweldige Mol

De afgelopen 7 seizoenen presenteerde hij het succesprogramma Wie is de Mol?, dat wekelijks een miljoenenpubliek trekt. Nú al de favoriete opvolger van Art als presentator van dit programma is Mol Jan Versteegh. Hij presenteert momenteel bij BNN, was de ‘beste Mol ooit’ en is een ontzettend spontane, amicale man. Een perfecte man om in de schoenen van Art te staan. Als wij mochten kiezen dan wisten we het wel.

Andere namen die nu al in de wandelgangen klinken zijn die van Arjen Lubach, Rik van de Westelaken en Ron Boszhard.

Art met zijn twee kinderen in Amsterdam, waar hij woont met zijn partner Andrea:

Mol en grapjas Jan:

