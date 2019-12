Wintersportliefhebber? Hiér heb je in 2020 de beste sneeuwkans

Voor een wintersportliefhebber is niets zo erg als op wintersport gaan en eenmaal op de bestemming moeten concluderen dat er te weinig sneeuw is. Daar is nu iets heel handigs op bedacht.

Als je een wintersport plant, is het altijd maar hopen dat de sneeuw op bestemming van kwaliteit is. Op het weer hebben we weinig invloed, maar de wintersportbestemming slim uitkienen kan wél. De online kaart ‘Be snow sure’ weet namelijk precies wanneer je waar de beste sneeuw vindt.

Advertentie

Kans op teleurstelling

Als wintersporter hoef je alleen maar in te voeren op welk continent en wanneer je op vakantie wil. Vervolgens rolt daar op basis van jouw vereisten een top 10 met ski-resorts uit. Je kunt per locatie per dag lezen hoeveel sneeuw valt, hoeveel centimeter sneeuw er in het verleden om dezelfde tijd lag en hoeveel sneeuw er wordt verwacht ten tijde van jouw verblijf. Zo wordt de kans op teleurstelling tot een minimum beperkt.

Zwitserland

Wil je in de eerste week van januari binnen Europa naar de sneeuw? Dan moet je in het Zwitserse Zermatt zijn. Ook als je in de voorjaarsvakantie op wintersport wil, ben je in Zermatt het beste af, gevolgd door het Italiaanse Mondolè. Buiten Europa moet je dan in het Amerikaanse Mount Baker zijn.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Be snow sure. Beeld: iStock