Beste vriendin Meghan Markle krijgt eigen trouwshow op Netflix

De beste vriendin van Meghan Markle, Jessica Mulroney, is door Netflix gestrikt voor het programma I Do, Redo. Hierbij helpt de Canadese styliste stelletjes om hun trouwdag op een bijzondere wijze over te doen.

Op Instagram laat Jessica weten dat ze al bijna 5 jaar met dit idee rondloopt. Nu zal deze droom dan eindelijk werkelijkheid worden. Zowel voor haar, als voor de stelletjes die ze zal helpen om hun droomdag nog een keer over te mogen doen.

Ze schrijft op Instagram: “Kan iemand me even knijpen! Als ik ergens in geloof, ga ik daar helemaal voor. Ik voel me zo gezegend dat ik een kant van mezelf kan laten zien die mij inspireert. Een kant die echte koppels kan helpen over een ellendige periode heen te komen en hopelijk een verschil te maken in hun levens.”

Voor het eerste seizoen van het programma zullen er 10 afleveringen komen die elk 30 minuten duren. Op dit moment is Jessica al bezig met de opnames. Wel moeten we nog even geduld hebben, want de officiële datum waarop deze nieuwe serie zal verschijnen, is nog niet bekend. De kans is groot dat dit pas in 2020 te zien zal zijn.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress