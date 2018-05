Zó ziet de beste vriendin van Meghan Markle eruit (en ze was ook op de bruiloft)

Ze bleef nogal uit de schijnwerpers, de beste vriendin van Meghan Markle. Maar ze was er wel, op het huwelijk.

Sterker nog: haar drie kinderen, Ivy, Brian en John, liepen ook mee met alle bruidskinderen.

Vakanties

Jessica Mulroney is een dierbare vriendin van Meghan. Ze heeft haar ook geholpen met het aantrekken van haar jurk. Dat ze niet werd gekozen als getuige is omdat Meghan meerdere goede vriendinnen heeft en niet iemand voor het hoofd wilde stoten. Jessica is een stylist en komt uit Canada. Ze heeft ook met meerdere dingen van de bruiloft geholpen. Zo zegt een bron: ‘Ze belden elkaar elke dag over elk detail, van de bloemen tot aan de hele ceremonie en de avondjurk’.

De twee leerden elkaar kennen toen Meghan als actrice voor de hitserie Suits naar Canada vertrok. Samen gingen ze vaak naar een lesje yoga en ze hebben het contact altijd gehouden.

Ze gingen bijna twee jaar geleden nog samen op vakantie:

Zó zag ze eruit tijdens de royal wedding:

Party time! Ben and Jessica Mulroney leave for tonight’s #RoyalWedding evening reception✨ pic.twitter.com/uhHHxV8zkd — Omid Scobie (@scobie) 19 mei 2018

Jessica en haar kinderen:

Bron: Telegraph. Beeld: ANP