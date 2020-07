Lisanne (31): “Ik zag de moeder van mijn beste vriendin zoenen met een andere man”

Eerlijkheid is onmisbaar in een vriendschap, zeker die met je beste vriendin. Maar soms is de waarheid té kwetsend en daarom houdt Lisanne liever haar mond.

Lisanne (31): “Mijn vriendin Kim en ik kennen elkaar ons hele leven. We zijn samen opgegroeid en zijn meer zussen dan vriendinnen. We woonden tot ons negentiende in dezelfde straat en waren onafscheidelijk. Onze ouders zijn ook bevriend, ze komen al jaren bij elkaar over de vloer. Deze zomer was ik op mijn verjaardag met mijn vriend een dagje naar Antwerpen. Het was een warme dag en ’s avonds aten we buiten op een plein. In een hoek van het volle terras zag ik Mia, de moeder van Kim, zitten. Ze was met een man die ik niet kende en had het zichtbaar naar haar zin. Ze zat dicht tegen haar gezelschap aangekropen en kuste hem op zijn mond. Het was overduidelijk niet Kims vader, met wie Mia al zo’n veertig jaar samen is.”

