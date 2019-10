Sylvia (43): "Mijn beste vriendin ligt in scheiding en ik kan haar niet helpen"

De vriendin van Sylvia ligt in scheiding. Sylvia maakte dit zelf 10 jaar geleden mee en wil haar vriendin een hart onder de riem steken. “Maar zoals ik tevoren al wist, kan ze niks met die woorden.”

Sylvia (43): “Mijn beste vriendin gaat scheiden. Mijn eigen scheiding heb ik al meer dan 10 jaar achter de rug, en terwijl ze tegenover mij zit en het ene moment woedend is en het andere moment huilt, bedenk ik dat niets wat ik kan zeggen haar echt zal helpen. Ik heb ook zo gezeten, 10 jaar geleden. Ik was zo verschrikkelijk kwaad op de man van wie ik hield en die de vader van mijn 2 zonen was. De man die erin getrapt was bij die leuke vrouw bij hem op de zaak. Een vrouw die natuurlijk nooit vroeg wanneer hij nou eens het gras ging maaien en die nooit zei dat een biertje minder beter voor z’n buik zou zijn. Zo’n vrouw die altijd op haar best is, vooral als ze op de man van een ander uit is. Ik heb wat afgehuild en geschreeuwd en met deuren gesmeten en gedreigd. Typisch de dingen waarmee je een man die nog twijfelt over de streep jaagt – de streep naar de andere kant dus.”

