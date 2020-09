Kijkers van ‘Beste Zangers’ in tranen door ‘ster van de avond’

Donderdagavond was het de beurt aan rapper en zanger Diggy Dex om bezongen te worden in Beste Zangers. En al gauw gingen de kijkers los op Twitter over de tweede aflevering. Er was namelijk één artiest die al gauw de kranen bij de kijkers openzette. “Ik huil al als hij een gebruiksaanwijzing voorleest.”

Advertentie

Andere presentator(en)

In tegenstelling tot vorig jaar, wordt dit seizoen van Beste zangers niet gepresenteerd door Jan Smit. De opnames van het programma vonden namelijk voor de uitbraak van de coronacrisis plaats op Ibiza en Jan tobde in die tijd nog met zijn gezondheid. Dit seizoen nemen daarom Nick en Simon het presentatiestokje van hem over. Zij zitten op de bank met een gezellige club talentvolle zangers. Dit jaar zijn dat Miss Montreal, Suzan & Freek, Diggy Dex, Wulf, Stef Bos, Tabitha en Milow.

Beste zanger

In de tweede aflevering wordt Diggy Dex in het Spaanse zonnetje gezet. Zijn mede-artiesten brengen hem allemaal een ode met een paar van zijn favoriete nummers. Op de bank houden de deelnemers het alleen niet lang droog. Al gauw zijn Diggy Dex en zijn mede-artiesten tot tranen geroerd door één van de deelnemers. Stef Bos, bekend van de tranentrekker Papa, weet Diggy Dex te ontroeren met één van zijn eigen nummers: Sterren tellen. De beste zangers zelf houden het niet droog, en heel Twitter snikt mee. “Wat een verteller”, plaatst de ene kijker. “Zo raak en recht uit het hart”, vindt een ander ervan. De kijkers hopen maar dat Stefs versie snel online te beluisteren in. Voor hen is de winnaar van de avond in ieder geval duidelijk: online wordt hij gedoopt tot ‘ster van de avond’.