Kijkers ‘Beste zangers’ raken niet uitgepraat over optreden Stef Bos

Donderdagavond was het weer tijd voor een nieuwe aflevering van Beste zangers. De optredens van de deelnemers waren stuk voor stuk weer om over naar huis te schrijven, maar vooral Stef Bos maakte indruk met zijn nummer.

Dat blijkt uit een stortvloed aan berichten op Twitter.

Advertentie

De beurt aan Wulf

In de aflevering van donderdagavond wordt Wulf in de spotlight gezet. Het is dus zijn beurt om te genieten van alle optredens van de medekandidaten en te luisteren naar de eigenzinnige vertolkingen van zijn nummers. De zanger, die eigenlijk gewoon Lieuwe Albersma heet, is vooral bekend van het nummer Summer on you, dat hij inzong voor een track van dj’s Lucas & Steve en Sam Feldt.