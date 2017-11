Net als vorig jaar kwam het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem als beste uit de bus. Het ziekenhuis haalt een opvallend hoge score met 90 procent van de punten die het ziekenhuis kon behalen.

Op vrijwel alle kwaliteitskenmerken scoort het Rivas Beatrixziekenhuis goed. Met name de medicijnen scoren goed: de medicijnen worden elektronisch voorgeschreven en wordt bij vrijwel iedereen gecontroleerd bij opname en ontslag.

Top 100

Het is pas voor de tweede keer dat een ziekenhuis twee jaar achter elkaar wint. Directeur ziekenhuiszorg Anja Blonk reageert: “Één keer winnen was al mooi, maar de tweede keer is het nog mooier. Er ligt nu een nog grotere uitdaging voor ons. En dat is niet erg. Het pas in onze manier van werken: beter waar het beter kan.”

Blije patiënten

“Onze patiënten worden hier ook blij van”, vertelt neuroloog en strafvoorzitter Robert Chabot. Mensen in de regio zijn hartstikke trots op hun ziekenhuis.

Laagst gescoord

MC Slotervaart in Amsterdam was de hekkensluiter van de top 100. Het ziekenhuis scoort laag bij controle op pijn, ondervoeding en de patiënten liggen langer in het ziekenhuis dan verwacht.

Bron: ad.nl. Beeld: iStock