7 dingen die je herkent als je een mannelijke beste vriend hebt

Goede vriendinnen heb je voor het leven. Maar goede mannelijke vrienden óók. Waarom een beste vriend hebben toch nét even anders is dan een goede vriendin…

1. Afspraak is (niet per se) afspraak

Gezellig, jullie hebben afgesproken om een avondje bij te kletsen en lekker te eten. Initiatief wat betreft de locatie en het tijdstip komt, ehm, niet vaak van zijn kant. Hij wacht liever tot jij een plan maakt. En dat doe je ook. Meneer volgt wel. Dat ‘ie helemaal niet op komt dagen, is trouwens ook nog een mogelijkheid.

2. Koetjes en kalfjes

In tegenstelling tot je vriendinnen, slaat hij die standaard over. Best fijn soms. Liever komt hij meteen ter zake. “Hoe gaat het met je vader, hij was toch ziek?”.

3. Hij is goudeerlijk

En dan bedoelen we ook echt: goudeerlijk. Je beste vriend neemt geen blad voor de mond. Heb je je haar geverfd zegt hij: “Goh, ik vond het hiervoor toch echt mooier”. Niet leuk om te horen, wél eerlijk.

4. Jaloezie

Tuurlijk, het is helemaal prima dat jij een relatie hebt en hij ook. Maar af en toe is ‘ie tóch een beetje jaloers. Zijn antwoord als je zegt dat je deze week geen tijd hebt om af te spreken: “Maar wie gaat er dan voor míj?”. Wij vinden het schattig.

5. Mensen vragen altijd of er iets achter zit

Zijn jullie écht alleen maar vrienden? Met een diepe zucht geef je elke keer weer hetzelfde antwoord. “Jahaa”.

6. Minder emotioneel

Als je je kwetsbaar opstelt, reageert hij minder emotioneel dan je vriendinnen.

7. Pizza en bankhangen

Alleen met hém kun je ongegeneerd onderuit hangen op de bank in je oudste joggingbroek. En pizza eten. En vieze vlekken maken op diezelfde joggingbroek. Want het is je beste vriend – en hij vindt alles oké. Zo ontspannen!

