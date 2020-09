Betaalbaar mondkapje van Kate Middleton vliegt de winkel uit

Kate Middleton bracht deze week een bezoek aan een iconische bagel bakkerij in Londen. Tijdens dit werkbezoek droeg ze een prachtige bloemenjurk met leuk bijpassend én betaalbaar mondkapje.

Bakkerij Beigel Bake moest vanwege de pandemie gedwongen haar deuren sluiten. Kate en prins William gingen langs om te kijken wat voor invloed het coronavirus op de bakkerij heeft gehad. Ook staken ze de handen uit de mouwen om mee te helpen bij het maken van bageldeeg. Kate kreeg zelfs complimenten van de bakker. “Het is beginnersgeluk”, reageerde de hertogin van Cambridge lachend.

Zoals gewoonlijk ziet Kate er weer fantastisch uit. Ze droeg tijdens het bezoek een zijden jurk met bloemenprint van Beulah London. Maar het is vooral haar mondkapje dat de aandacht trok. Want ook die zag er fantastisch uit en matchte perfect bij haar outfit.

Mooi prijsje

Het mondkapje werd dit jaar voor het eerst bij Kate gespot toen ze een verzorgingshuis in Wales bezocht. Omdat het een herbruikbaar kapje is, droeg ze ‘m ook tijdens haar bezoek aan het bagel bakkerij in Oost-Londen. Het betaalbare mondkapje is van het merk Amaia en vliegt vanwege de prijs als zoete broodjes over de toonbank. Momenteel is het katoenen gezichtsmasker zelfs uitverkocht.

Wil je er met een mondkapje net zo fleurig uit zien als Kate? Wij hebben een paar look a likes voor je op een rijtje gezet:

Bron: Woman and home. Beeld: Getty Images