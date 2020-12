Vanuit de basisverzekering worden bril of lenzen bijna nooit verzekerd. Alleen bij medische noodzaak kom je in aanmerking voor vergoeding uit de basisverzekering. Daarom nemen veel mensen een aanvullende verzekering hiervoor. Maar is dit wel zo slim?

De vergoedingen voor brillen of lenzen lopen sterk uiteen: van €25 per 3 jaar tot €300 per jaar. Maar over het algemeen geldt: hoe duurder de aanvullende verzekering, des te hoger de vergoeding. Maar heb je hier eigenlijk wel iets aan?

Nee, verzekeringsexperts raden je meestal aan om jezelf niet aanvullend te verzekeren voor een bril of contactlenzen. Je betaalt bijna altijd een hogere premie voor die aanvullende verzekering dan dat je korting krijgt op je bril of lenzen.

Wanneer je bij je zorgverzekering iedere twee of drie jaar 150 euro voor je bril of lenzen krijgt, klinkt dat als ‘mooi meegenomen’. Toch is dat niet zo. Een aanvullende verzekering voor een bril of lenzen kost al snel honderd euro per jaar. Kortom: je was uiteindelijk goedkoper uit geweest als je een bril of lenzen niet had bijverzekerd.

Soms wél slim

In sommige gevallen is het wel slim om een aanvullende verzekering te nemen. Verwacht je in 2021 bijvoorbeeld naast een bril of lenzen ook fysiotherapie nodig te hebben? Of wil je gebruik gaan maken van alternatieve geneeswijzen? Dan kan het wel voordeliger uitpakken, want dan heb je meerdere kosten en wordt er dus ook meer vergoed.

Voorwaarden checken

Kijk daarom goed naar je zorgverzekering en denk goed na over volgend jaar. Wat denk je nodig te hebben en wat niet? Reken van tevoren uit of het slim is om een aanvullende verzekering te nemen.

Check ook goed de voorwaarden van een aanvullend pakket, want soms zijn alleen bepaalde opticiens gecontracteerd of mag je alleen een bril uit het (basis)assortiment uitzoeken. Er zijn zelfs verzekeraars waarbij je alleen een vergoeding krijgt als je afwijking sterker is dan 1 of zelfs 6 dioptrie. De exacte voorwaarden staan in de polisvoorwaarden en op de website van de zorgverzekeraar. Het is verstandig om die vóór het afsluiten, maar ook vóór de aanschaf van een bril of lenzen goed te lezen.

Bron: Poliswijzer, Consumentenbond. Beeld: iStock