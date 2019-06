Bedrijf zoekt iemand om betaald de wereld over te reizen én te daten

Ben jij het vrijgezellenleven wel zat en hunker je naar een nieuw avontuur? Dan biedt de datingapp Bumble je de kans van je leven! Het bedrijf is namelijk op zoek naar een zogeheten ‘Global Connector Bee’: iemand die betaald de wereld over wil reizen en op zoek is naar de ware liefde.

Als Global Connector Bee krijg je de kans om een reis te maken door Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze trip maak je gebruik van de Bumble-app om zo een potentiële partner te vinden.

Klein beetje werken

Toch draait het niet alleen maar om romantiek. Bumble heeft namelijk ook 2 applicaties waarmee mensen vrienden en netwerkconnecties kunnen maken. Van de ‘Global Connector Bee’ wordt verwacht dat hij of zij tijdens zijn reis blogs en vlogs maakt en posts plaatst op social media. “We zijn een globaal bedrijf dat de missie heeft om mensen te verbinden op een empowerende manier”, aldus Chelsea Maclin, marketing vice-president van Bumble.

Lijkt deze baan jou wel wat? Je kunt je tot 14 juni nog inschrijven via de app!

